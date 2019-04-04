وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمرا بضرورة الالتزام بالجدول الزمنية المحددة لإتمام مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اليوم لعدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وطلب السيسي من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمنية المحددة لإتمام تلك المشروعات.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس التقى بالمهندسين والفنيين في بعض مواقع العمل بالعاصمة الإدارية، كما اطلع خلال جولته التفقدية على الموقف التنفيذي للمشروعات، واستمع لشرح حول تطورات العمل الجاري بها من القائمين على تنفيذها.

المصدر:RT