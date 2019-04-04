سلمت الخارجية القطرية سفير إريتريا لدى الدوحة، علي إبراهيم أحمد، مذكرة احتجاج على هجوم شنته بلاده مؤخرا على الإمارة متهمة إياها بعرقلة جهود السلام بين إريتريا وإثيوبيا.

وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها مساء اليوم الخميس أن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، السيد سلطان بن سعد المريخي، أجرى لقاء مع أحمد وسلمه "مذكرة احتجاج على مضمون التصريح الصحفي لوزارة الإعلام بدولة إريتريا الصادر أمس الأربعاء والذي تم فيه الزج باسم دولة قطر واتهامها بتمويل أعمال تخريب ضد إريتريا".

وشددت الخارجية في البيان على أن قطر "تستنكر هذا الاتهام وترفضه جملة وتفصيلا".

وأوضح المريخي للسفير الإريتري، حسب البيان، أن "سياسة دولة قطر تقوم على مرتكزات ثابتة، هي الاحترام المتبادل بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإرساء أسس السلام والتعايش بين الدول والشعوب".

وأكد الوزير القطري حرص بلاده "على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي وعلى العلاقات التاريخية العميقة والممتدة مع الشعب الإريتري".

واتهمت الحكومة الإريترية، أمس الأربعاء، تركيا وقطر بالسعي إلى تخريب وعرقلة مسار السلام مع إثيوبيا وفي منطقة القرن الإفريقي.

وقالت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي إن "أعمال التخريب المتقطعة التي قامت بها الحكومة التركية (تحت رعاية حزب العدالة والتنمية الحاكم) ضد إريتريا معروفة جيدا وتستحق التفصيل".

واضافت الوزارة: "يتم تنفيذ هذه الأعمال غير المجدية من خلال دعم وتمويل من قطر".

المصدر: RT