دول المقاطعة تصدر بيانا بشأن استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي

أصدرت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر يوم الخميس بيانا مشتركا بشأن استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي.

وقالت الدول الأربع في البيان إنها أبدت اعتراضها خلال أعمال الجمعية العمومية الـ139 في جنيف على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد المزمع عقدها في الدوحة خلال الفترة من السادس إلى العاشر من أبريل الجاري.

وأكدت أنها ستقاطع اجتماعاتها ما لم تستجب قطر لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة.

وأضافت "أن دولة قطر لم تبد أي تجاوب مع مطالب الدول الأربع واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وعليه فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية".

" الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب" تصدر بياناً مشتركاً بشأن استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ١٤٠ للاتحاد البرلماني الدولي.#وامhttps://t.co/ZqMTmmte7ipic.twitter.com/xlblRwmYYr — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) 4 апреля 2019 г.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017، متهمة الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، وهو ما تنفيه قطر وتقول إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

المصدر: وام