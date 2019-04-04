الرئيس السوداني يبحث مع نظيره التشادي تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس السوداني عمر البشير مع نظيره التشادي إدريس دبي خلال لقاء جمعهما اليوم تطورات الأوضاع في ليبيا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع دبي، في ختام محادثاتهما في الخرطوم، أعرب البشير عن "رضاه التام لمستوى العلاقات بين السودان وتشاد "التي ظلت تتطور باضطراد خلال الفترة الماضية".

وقال إن "هذه المباحثات تناولت الأوضاع في دول الجوار وسبل التنسيق لتنفيذ اتفاق سلام إفريقيا الوسطي لتحقيق الأمن والاستقرار بها بجانب التطورات في ليبيا ومكافحة جماعة "بوكو حرام".

ولفت إلى أن قمة تجمع دول الساحل والصحراء التي دعا إليها الرئيس التشادي ستناقش مستقبل المنظمة وتحديد مقرها الجديد. وهنأ البشير الرئيس التشادي على حسم محاولات الحركات التشادية المتمردة للدخول إلى تشاد.

كما أكد الرئيس السوداني سعي البلدين الجاد لتحقيق الربط بينهما عبر الطرق البرية والسكك الحديدية.

من جانبه أثنى الرئيس التشادي على التطور الكبير الذي تشهده علاقات البلدين، مؤكدا اتفاقهما على العمل سويا لمواجهة "كافة التحديات التي تواجههما خاصة على الصعيد الأمني والسياسي داخل الإقليم"، فضلا عن الأوضاع بليبيا.

وأشاد دبي باتفاق البلدين على تعزيز الربط بينهما عبر الطرق البرية والسكة الحديدية ، لافتا إلى الأثر الاقتصادي الإيجابي الكبير لمشروع الربط عبر الألياف الضوئية فيما يتعلق بتخفيض تكلفة الاتصالات بتشاد.

وأبان دبي أن المباحثات تناولت التحديات الراهنة والمستقبلية، مشيرا إلى تطابق وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجرت المحادثات بين الرئيسين في إطار زيارة رسمية قام بها إدريس دبي إلى العاصمة السودانية صباح اليوم الخميس.



المصدر: الرئاسة السودانية