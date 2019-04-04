أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، سيتوجه إلى مصر والأردن في زيارة عمل خلال الفترة من 5-7 أبريل الجاري.

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وأوضحت الخارجية الروسية أن المسؤول الروسي سيناقش في مصر استئناف الرحلات بشكل كامل بين روسيا ومصر ، والانتهاء من العمل المشترك للمتخصصين الأمنيين في مطاري الغردقة وشرم الشيخ.

وأشارت الخارجية إلى أن لافروف سيلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسيجري محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

المصدر: نوفوستي