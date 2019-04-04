 
مباشر

شاهد.. شاعر سعودي يزور الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وعائلته

أخبار العالم العربي

شاهد.. شاعر سعودي يزور الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وعائلته
Reuters
سيدة منقبة تحمل صورة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/loee

قام الشاعر السعودي حسان الطيار بزيارة إلى القاهرة التقى خلالها بالرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته.

ونشر الطيار مجموعة من الصور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تجمعه بمبارك وزوجته، ونجليه.

وقال الشاعر السعودي: "تشرفت وزوجتي باللقاء والسلام على الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق والسيدة سوزان مبارك ونجليهما علاء وجمال مبارك".

وتابع "غمرنا كرم هذه الأسرة العظيمة التي أعجزت الكلمات عن التعبير والتقدير".

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حصة دين في ثلاجة الموتى.. لماذا أقدم مدرس سعودي على ذلك؟