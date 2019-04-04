قام الشاعر السعودي حسان الطيار بزيارة إلى القاهرة التقى خلالها بالرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته.

ونشر الطيار مجموعة من الصور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تجمعه بمبارك وزوجته، ونجليه.

وقال الشاعر السعودي: "تشرفت وزوجتي باللقاء والسلام على الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق والسيدة سوزان مبارك ونجليهما علاء وجمال مبارك".

وتابع "غمرنا كرم هذه الأسرة العظيمة التي أعجزت الكلمات عن التعبير والتقدير".

تشرفت وزوجتي بلقاء والسلام على

صاحب الفخامة السيد الرئيس#محمد_حسني_مبارك#رئيس_جمهورية_مصر_العربية_الأسبق

وصاحبة الرفعة

السيدة #سوزان_مبارك

وأصحاب السيادة

الأستاذ #علاء_مبارك

والأستاذ #جمال_مبارك

غمرنا كرم هذه الأسرة العظيمة التي أعجزت الكلمات عن التعبير والتقدير



وللصور بقية pic.twitter.com/2jhnhrjWXp — حسان الطيار (@AlTayyarPoet) 4 апреля 2019 г.

المصدر: تويتر