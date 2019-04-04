 
مباشر

"رويترز": جماعات مسلحة من مصراتة الليبية تتوجه لطرابلس لمواجهة قوات حفتر

أخبار العالم العربي

Reuters MAHMUD TURKIA
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني الليبية في مدينة مصراتة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/loec

ذكر شهود عيان مساء اليوم الخميس أن مجموعات مسلحة من مدينة مصراتة غرب ليبيا بدأت الزحف باتجاه عاصمة البلاد طرابلس وسط اقتراب الهجوم على المدينة.

وأوضحت المصادر، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، أن القوات من مصراتة تتقدم نحو طرابلس لمواجهة الزحف القادم من قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الفصائل الليبية من مصراتة والموالية لحكومة الوفاق الوطني استعدادها للتصدي لتقدم قوات حفتر.

وتعتبر مصراتة معروفة بإيوائها عناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" وحظيها بدعم تركيا، التي اتهمها قوات حفتر مرارا إلى جانب قطر بتأييد الإرهاب في ليبيا والتدخل في شؤونها.

المصدر: رويترز + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حصة دين في ثلاجة الموتى.. لماذا أقدم مدرس سعودي على ذلك؟