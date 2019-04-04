ذكر شهود عيان مساء اليوم الخميس أن مجموعات مسلحة من مدينة مصراتة غرب ليبيا بدأت الزحف باتجاه عاصمة البلاد طرابلس وسط اقتراب الهجوم على المدينة.

وأوضحت المصادر، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، أن القوات من مصراتة تتقدم نحو طرابلس لمواجهة الزحف القادم من قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الفصائل الليبية من مصراتة والموالية لحكومة الوفاق الوطني استعدادها للتصدي لتقدم قوات حفتر.

وتعتبر مصراتة معروفة بإيوائها عناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" وحظيها بدعم تركيا، التي اتهمها قوات حفتر مرارا إلى جانب قطر بتأييد الإرهاب في ليبيا والتدخل في شؤونها.

المصدر: رويترز + وكالات