بالصور.. الجيش الليبي يدخل مدينة صرمان غرب العاصمة طرابلس

أفاد مراسل RT في ليبيا، يوم الخميس، بأن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، دخلت مدينة صرمان غرب العاصمة طرابلس، قادمة من مدينة صبراتة.

وأعلنت قوات المشير خليفة حفتر سيطرتها على مدينة صرمان 60 كم غرب العاصمة طرابلس.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت عن بدء عملية تحرير المنطقة الغربية.

وتحركت صباح الأربعاء أرتال عسكرية كبيرة تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، من مدينة بنغازي شرقا باتجاه الغرب، محملة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

RT

RT

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT