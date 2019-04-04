وزير النقل المصري الجديد يفاجئ ركاب القطارات ويتوجه لأول مرة إلى خط الصعيد (صور)

فاجأ وزير النقل المصري الجديد الفريق، كامل الوزير، الركاب في محطة قطار مصر باستقلاله القطار المتوجه إلى محافظة بني سويف بالصعيد، خلال أول زيارة له لهذه المحطة والصعيد.

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واستقبل محافظ بني سويف هاني عبد الجابر، الوزير المصري بمحطة سـكك بني سويف في زيارة تفقدية للمحطة الرئيسية بمدينة بني سويف، حيث استقل وزير النقل قاطرة بالمحطة للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالأمان، والتأكد من سلامة وجاهزية القطار قبل التحرك به، ومراجعة كافة وسائل الأمان قبل وأثناء التشغيل.

والمثير للاهتمام أن الوزير المصري وصل إلى محطة سكة حديد بني سويف، مستقلا أحد القطارات قادما من القاهرة، ضمن جولات الوزير لمتابعة سير العمل بمنظومة السكة الحديد والإشراف على حملة الانضباط التي تنفذها الوزارة الخاصة بانتظام مواعيد قيام ووصول القطارات بهذا المرفق الحيوي الذي يتعامل معه ملايين الركاب يوميا.

وكان الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية السابق، قد أدى اليمين وزيرا للنقل، يوم 11 مارس الماضي، خلفا لهشام عرفات الذي استقال بعد مقتل وإصابة العشرات في حادث مأساوي بمحطة القطارات المركزية في القاهرة الشهر قبل الماضي.

المصدر: RT