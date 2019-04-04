غوتيريش يشدد على ضرورة "تجنب أي مواجهات كبيرة" في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم في طرابلس، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الذي وصل العاصمة الليبية طرابلس قادما من مصر.

ومن المنتظر أن يتوجه غوتيريش إلى منطقة الرجمة في شرق البلاد للاجتماع بالقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

فور وصوله إلى #ليبيا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التزامه الكامل بدعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون نحو تحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية والرخاء للشعب الليبي. https://t.co/a4Y2KYx4TXpic.twitter.com/8pb2LBS0xB — UNSMIL (@UNSMILibya) April 3, 2019

وكان الأمين العام للمنظمة الأممية قد قال في مؤتمر صحفي بمصر "هدفنا بسيط، ويتمثل أولا في تجنب أي مواجهات كبيرة قد تؤدي إلى ظروف تزعزع استقرار الوضع في ليبيا".

وشدد غوتيريش كذلك على أهمية توحيد "المؤسسات الليبية، من البرلمان الوطني والمجلس الرئاسي والحكومة ومجلس الأمن الوطني"، وأعرب عن تمنياته في أن "يكون النقاش الذي دار بين فائز السراج وخليفة حفتر في أبو ظبي خطوة مهمة لضمان ذلك".

المصدر: موقع أخبار الأمم المتحدة