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سياسية كردية لـRT: الأحزاب اتفقت على تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق

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سياسية كردية لـRT: الأحزاب اتفقت على تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق
الإتحاد الوطني الكردستاني
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أعلنت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان الشيخ، اليوم الخميس، عن اتفاق الأحزاب الكردية على تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق.

وقالت الشيخ لـRT إن: "الاجتماعات التي عقدت خلال الـ48 ساعة أنتجت اتفاقا بين الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي"، مشيرة إلى أن "الاتفاق لم يُحدد حتى الآن توزيع الوزارات".

وأضافت أن "الاتحاد الوطني سلم قائمته إلى الأحزاب الكردية الأخرى وتتضمن الوزارات التي يريدها بعد الاتفاق، الزراعة، التعليم، والصحة".

وأشارت القيادية إلى أن "ملف المناصب الأمنية لم يحسم بعد".

المصدر: RT

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