السبسي يوضح أسباب مغادرة أمير قطر القمة العربية

أوضح الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أسباب مغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، للقمة العربية التي احتضنتها تونس نهاية الشهر الماضي.

وقال السبسي في حوار مع صحيفة "القدس العربي"، أمس الأربعاء، عند سؤاله عن المشاركة القطرية ومسألة مغادرة أمير قطر: "يهمني أن أوضح أننا وجهنا دعوة إلى أمير قطر فلباها إكراما لنا، وقد أعلمنا منذ البداية أنه لن يشارك في كل الاجتماعات ولن يلقي خطابا".

وأضاف الرئيس التونسي أن القمة التي احتضنتها بلاده شهدت حضورا استثنائيا لرؤساء الدول، مشيرا إلى أن الرؤساء الذين لم يحضروا أرسلوا ممثلين عنهم على أعلى مستوى.

وأكد السبسي أنه ليست لتونس مشكلة مع أي طرف، و"حاولتُ أن أوفر كل أسباب الراحة النفسية والمادية لضيوفنا الكرام، وهذا ما قمنا به. حتى إيران شكرت التنظيم في تونس، ولأول مرة، لم نسمع بوقوع ملاسنة من زيد أو عمرو، رغم أن تلك الحوادث كانت تقع في قمم سابقة".

المصدر: القدس العربي