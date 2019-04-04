السعودية.. إعدام رجل أمن ارتكب الفاحشة داخل مركز للشرطة

نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس حكم القتل تعزيرا برجل أمن في مدينة الرياض ارتكب الفاحشة داخل مركز شرطة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "أقدم قالط بن ملفي بن ضيف الله العتيبي على خيانة الأمانة واستغلال سلطته كرجل أمن في وقت مناوبته الرسمية".

وأضافت: "قبض على مجموعة من الأشخاص، واقتادهم إلى مركز الشرطة الذي يعمل فيه، ثم قام بفعل الفاحشة بأحدهم بالقوة، واحتفظ في هاتفه بمقاطع مخلة بالآداب، ومحادثات مع أشخاص يطلب منهم ممارسة الشذوذ الجنسي مقابل المال".

وذكر البيان أنه "بإحالة الجاني إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة، والإفساد فقد تم الحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق قالط بن ملفي بن ضيف الله العتيبي بسبب خيانة الأمانة واستغلال سلطته كرجل أمن في وقت مناوبته الرسمية بالقبض على مجموعة من الأشخاص واقتيادهم إلى داخل مركز الشرطة الذي يعمل فيه،وقيامه بفعل الفاحشة بأحدهم بالقوة.#واسpic.twitter.com/SFzLnkGrNp — واس (@spagov) 4 avril 2019

المصدر: واس