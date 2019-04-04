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الكويت تتلف أكبر كمية مخدرات في تاريخها

أخبار العالم العربي

الكويت تتلف أكبر كمية مخدرات في تاريخها
Reuters Stephanie McGehee
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أعلنت وزارة العدل الكويتية إتلافها أكبر كمية من المواد المخدرة في تاريخ البلاد، والتي تقدر تقريبا بنحو 19 طنا بقيمة 380 مليون دينار كويتي (أكثر من مليار و200 مليون دولار).

ونشرت وزارة العدل على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" مقطع فيديو يتضمن صورا من المواد المخدرة وعملية إتلافها من قبل المعنيين.

المصدر: RT

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