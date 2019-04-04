أعلنت وزارة العدل الكويتية إتلافها أكبر كمية من المواد المخدرة في تاريخ البلاد، والتي تقدر تقريبا بنحو 19 طنا بقيمة 380 مليون دينار كويتي (أكثر من مليار و200 مليون دولار).

وزارة العدل :اتلاف أكبر كمية لمواد مخدرة في تاريخ الكويت تقدر تقريباً ب(١٩طن)وبقيمة تقدرية (٣٨٠مليون دينار) في القضايا المنتهية بالتعاون مع وزارتي الداخلية و الصحة pic.twitter.com/JFm9CEJvjQ — وزارة العدل (@Kuwaitmoj) 3 апреля 2019 г.

ونشرت وزارة العدل على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" مقطع فيديو يتضمن صورا من المواد المخدرة وعملية إتلافها من قبل المعنيين.

المصدر: RT