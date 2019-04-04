أحال الأمن الجنائي الكويتي موظفا يعمل في مركز صباح الأحمد الصحي إلى النيابة العامة بتهمتي الحريق العمد وإتلاف مال الدولة، عقب اعترافه بإتلاف جهاز البصمة.

وأعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة الكويتية محمد السبيعي، أمس الأربعاء، عن إحالة الموظف المتسبب بتعطيل جهاز البصمة وإتلافه في المركز التخصصي إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بما يحفظ حقوق الوزارة.

وشدد السبيعي على حرص الوزارة على تطبيق القانون في جميع المرافق الصحية، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة كل من تسول له نفسه تعطيل العمل بمرافق الوزارة.

من جهته، قال الموظف المتهم إنه أقدم على فعلته بعد أن تسبب الجهاز في مشاكل مالية له جراء الخصومات التي كانت تقع عليه، مشيرا إلى أن الجهاز غير دقيق ما دفعه إلى سكب مادة حارقة وإشعال النار فيه.

وأظهرت كاميرات المراقبة الموظف المتهم وهو يسكب المادة الحارقة على الجهاز ويشعل النار فيه.

المصدر: جريدة الأنباء