مقتل زوجة ونجل قيادي في الحشد الشعبي بهجوم على منزله

قال مصدر في هيئة الحشد الشعبي العراقية، اليوم الخميس، إن منزل قيادي في الحشد تعرض مساء أمس الأربعاء إلى هجوم في قضاء الدجيل التابع لمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وأوضح المصدر لـRT أن "منزل القيادي في الحشد، آمر فوج في اللواء الأول، هاشم حسون الدجيلي، هوجم برمانتين يدويتين من قبل مسلحين"، مبينا أن "زوجة الدجيلي قُتلت بالإضافة إلى ابنه الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره".

وأضاف المصدر: "يقف وراء العملية تنظيم داعش الإرهابي، فهاشم الدجيلي حاول كثيرا منع عودة عدد من عناصر داعش مع عوائلهم النازحين وتعرض لضغوط كبيرة".



المصدر: RT