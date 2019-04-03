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إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي عند حدود غزة

أخبار العالم العربي

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي عند حدود غزة
AFP
(صورة أرشيفية)
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أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بإصابة 3 مواطنين مساء الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة بالقرب من السياج الحدودي الفاصل.

ووفقا للوكالة فقد نقل المصابون إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج.

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار "على ثلاثة أشخاص تسللوا إلى داخل إسرائيل من جنوب قطاع غزة، وعثر على سكاكين بحوزتهم".

المصدر: وكالات

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