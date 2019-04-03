إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي عند حدود غزة

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بإصابة 3 مواطنين مساء الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة بالقرب من السياج الحدودي الفاصل.

ووفقا للوكالة فقد نقل المصابون إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج.

#عاجل أطلقت قوات #جيش_الدفاع النار على ثلاثة مشتبه فيهم تسللوا الى داخل #إسرائيل من جنوب قطاع #غزة حيث تم العثور على سكاكين بحوزتهم. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 3, 2019

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار "على ثلاثة أشخاص تسللوا إلى داخل إسرائيل من جنوب قطاع غزة، وعثر على سكاكين بحوزتهم".

المصدر: وكالات