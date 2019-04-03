مراسلنا: اشتباكات مسلحة بين قوات المجلس الرئاسي والجيش الوطني لليبي قرب مدينة الأصابعة

أفاد مراسلنا بأن اشتباكات مسلحة اندلعت مساء اليوم الأربعاء بين قوات تابعة للمجلس الرئاسي في طرابلس والجيش الوطني الليبي بزعامة المشير خليفة حفتر قرب مدينة الأصابعة غربي البلاد.

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وأكدت تقارير إعلامية ليبية نقلا عن مصدر طبي في مستشفى مدينة غريان أن قتيلا سقط جراء الاشتباكات الدائرة بالقرب من الأصابعة بين قوات المنطقة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة، وقوات الجيش الليبي من جهة أخرى.

وذكرت التقارير أن الجهة التي بادرت بالاشتباكات هي قوات حكومة الوفاق في محاولة منها لشن هجوم على معسكرين للكتيبة 107 التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في الجبل الغربي قرب بلدة الأصابعة، ومعسكر تابع للكتيبة نفسها في منطقة أبو رشادة أسفل غريان.

وقال المصدر الطبي في مستشفى غريان إن القتيل شاب عشريني يدعى عبد الصمد المغربي، وهو مغربي الجنسية وينتمي إلى مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق تنشط في غريان وتطلق على نفسها اسم "كتيبة الصاعقة".

ويقود تلك المجموعة عبد الخالق الدايخ المكلف مؤخرا من وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا فتحي بمهام رئيس جهاز الشرطة العسكرية.

من جهته أكد النقيب عمر الماقوري آمر الكتيبة 107 تصدي عناصرها للهجوم وحفاظهم على تمركزاتهم في المنطقة.

ووقعت الاشتباكات في أعقاب إعلان المجلس الرئاسي اليوم النفير العام لجميع قواته الأمنية والعسكرية استعدادا لأي تهديدات تستهدف الأمن في ليبيا.

المصدر: RT + مواقع إخبارية ليبية