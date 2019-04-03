أثار منشور أسقطته طائرات الجيش العراقي، يعرض مكافأة ضخمة لكل من يساعد في القبض على زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، السخرية لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت السخرية بسبب الأخطاء الإملائية واللغوية في المنشور الذي ألقته طائرات الجيش العراقي على مناطق في محافظة الأنبار، وفق وسائل إعلام محلية.

ويبدو أن الجهة التي طبعت المنشور المتعلق بالمكافأة المعروضة لمن يدلي بمعلومات تفضي للقبض على البغدادي وقيمتها 25 مليون دولار، لم تعرض نص المنشور على مدقق لغوي أو على الأقل عبر برامج الطباعة المدعومة بمدقق تلقائي.

ورجحت مصادر أن قوات التحالف الدولي هي من طبع المنشور، فيما توقع آخرون أن الخبر مفبرك، رغم نقل عدة وسائل إعلام محلية صورا لمئات من المناشير وهي ملقاة على الأرض.

طائرات الجيش العراقي تلقي منشورات في سماء الرمادي للأعلان عم مكافاة تصل الى 25مليون دولار ما يعادل 30مليار عراقي لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود زعيم تنضيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي #كورالpic.twitter.com/5FwaehjHAD — كورال (@kooraal1) April 3, 2019

وورد في المنشور عدد من الأخطاء التي وصفها البعض بـ "القاتلة" مثل:

(قائد داعش ومقاتلية) والصحيح (قائد داعش ومقاتلوه)، (سرقو) والصحيح (سرقوا)، (هو الان مختبئ بإمان بعيد) والصحيح (هو الآن مختبئ بأمان بعيدا)، (مكافئة مادية) والصحيح (مكافأة مادية).

هذا وأشار آخرون إلى أن أرقام الهاتف المذكورة في المنشور التي يستطيع المواطنون التبليغ من خلالها ليست أرقاما عراقية ولا حتى أمريكية، بل تعود لـ 3 دول: ماليزيا ومفتاحها 0060، ودولة بنين ومفتاحها 00229، ودولة غينيا ومفتاحها 00224.

وسخر عراقيون من المنشور باعتبار أن المكافأة المخصصة ضخمة ولكن المنشور لا يتناسب مع قيمتها الخيالية.

وتنفس متابعو المنشور الصعداء لأن "نص الآية القرآنية التي طبعت في ختام المنشور خلت من الأخطاء".

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المصدر: RT + وكالات