أقام محامون سوريون دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهم "النيل من هيبة الدولة السورية والاعتداء على سيادتها وسلخ أجزاء منها والتدخل في الشؤون الداخلية السورية"

وطالبت الدعوى التي وجهها عدد من أعضاء نقابة المحامين في حلب، بينهم رئيس الفرع سالم كريم بـ "إنزال أقصى العقوبات بحق ترامب".

RT

وفي تصريح لـ RT حول أبعاد تلك الدعوى، قال رئيس فرع نقابة المحامين في حلب سالم كريم إن "سنمضي في هذه الدعوى حتى النهاية في قضائنا الوطني ونحصل على قرار يمكن أن نستخدمه في المحافل الدولية، ضد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا حقنا، وحقنا أن ندافع عن أرضنا".

RT

ونسأل كريم عن القيمة القانونية التي يمكن أن يحظى بها أي قرار بهذا الخصوص خارج سوريا، فيقول: "نحن أقمنا الدعوى أمام محاكم حلب، وحولناها إلى وزير العدل حتى تكون على مستوى القطر (سوريا) وعند ذلك، سيشكل ذلك رأياً عاماً، وممكن نستخدم القرار في المحافل الدولية، لأن سوريا بلد عضو في الأمم المتحدة"

ويضيف كريم، "إذا كانت الولايات المتحدة تسود العالم بالقوة، فنأمل أن ينتصر القانون الدولي على شريعة الغاب" ويصف الرئيس ترامب بأنه "رجل أرعن لا يملك حتى قراره في الولايات المتحدة الأمريكية، فكيف يقتطع جزءاً من سوريا؟!".

دمشق - أسامة يونس