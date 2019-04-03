إسرائيل تعلن استعادة رفات جندي قتل عام 1982 في لبنان

#عاجل التزام لا رجعة فيه. العريف #زخاريا_باومل رحمه الله من مفقودي المعركة في #السلطان_يعقوب عاد الى البلاد بعد ٣٧ عام حيث وصلت جثته الى #إسرائيل قبل عدة أيام خلال عملية سرية بقيادة هيئة الاستخبارات العسكرية pic.twitter.com/BDU8I6abT9