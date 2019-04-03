إسرائيل تعلن استعادة رفات جندي قتل عام 1982 في لبنان
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#عاجل التزام لا رجعة فيه. العريف #زخاريا_باومل رحمه الله من مفقودي المعركة في #السلطان_يعقوب عاد الى البلاد بعد ٣٧ عام حيث وصلت جثته الى #إسرائيل قبل عدة أيام خلال عملية سرية بقيادة هيئة الاستخبارات العسكرية pic.twitter.com/BDU8I6abT9— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 3, 2019
Missing soldier's body was transferred via an unnamed third country in an operation by Israeli intelligence agencies, the army saidhttps://t.co/ieNHWoof0o— Haaretz.com (@haaretzcom) April 3, 2019
يتبع..
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