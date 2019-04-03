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قسد: الانفجار في الرقة سببه لغم من مخلفات داعش

أخبار العالم العربي

قسد: الانفجار في الرقة سببه لغم من مخلفات داعش
Reuters Reuters Rodi Said
مقاتلون تابعون لقوات سوريا الديمقراطية
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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أن الانفجار الذي وقع في مدينة الرقة السورية سببه لغم من مخلفات تنظيم "داعش"، وليس ناتجا عن هجوم انتحاري.

وصرح رئيس المكتب الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مصطفى بالي، بأن "المعلومات السابقة التي قدمها عن التفجيرات الانتحارية في المدينة، كانت خاطئة".

وذكر أن انفجار اللغم تسبب بسقوط جرحى في المكان.

وكان بالي قد صرح بأن أربعة انتحاريين فجروا أنفسهم في مدينة الرقة.

المصدر: رويترز

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