قوات سوريا الديمقراطية: أربعة انتحاريين يفجرون أنفسهم في الرقة

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة، إن أربعة انتحاريين فجروا أنفسهم في مدينة الرقة السورية، اليوم الأربعاء.

وذكر رئيس المكتب الإعلامي لـ"قسد" مصطفى بالي، في معرض رده على سؤال عن التفجيرات في الرقة، أن "أربعة انتحاريين فجروا أنفسهم".

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو إصابات.

المصدر: رويترز