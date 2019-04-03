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قوات سوريا الديمقراطية: أربعة انتحاريين يفجرون أنفسهم في الرقة

أخبار العالم العربي

قوات سوريا الديمقراطية: أربعة انتحاريين يفجرون أنفسهم في الرقة
Reuters Reuters Rodi Said
مقاتلون تابعون لقوات سوريا الديمقراطية
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قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة، إن أربعة انتحاريين فجروا أنفسهم في مدينة الرقة السورية، اليوم الأربعاء.

وذكر رئيس المكتب الإعلامي لـ"قسد" مصطفى بالي، في معرض رده على سؤال عن التفجيرات في الرقة، أن "أربعة انتحاريين فجروا أنفسهم".

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو إصابات.

المصدر: رويترز

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