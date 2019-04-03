أعلن السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية بدأت في بناء مخابز ووحدات كهربائية في الخرطوم، بطلب من وزارة الدفاع السودانية.

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وأكد السفير المصري لصحيفة "الانتباهة" السودانية، أنه تم طي صفحة الخلافات بين البلدين بشأن التنقيب في مثلث حلايب، واصفا ما حدث بأنه سحابة صيف عابرة.

وأشار عيسى إلى أن وزارة البترول المصرية لم تعلن البتة عطاء للتنقيب في حلايب، مشيرا إلى أن التصريح المنسوب لمسؤول بالوزارة مزيف، وتابع: "بعد التحقيق في الموضوع اتضح أنه لم يصدر هذا التصريح عن أي مسؤول بالوزارة".

وقال: "موضوع التنقيب في البحر الأحمر تجاوزناه وأصبح سحابة صيف، واتفقنا تماما وتفاهمنا فيه مع إخوتنا في الخارجية السودانية"، متهما قوى إقليمية وخارجية باستهداف العلاقات السودانية المصرية والسعي لعدم استقرارها.

المصدر: alintibaha