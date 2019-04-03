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بغداد تعلن عن مكافأة بـ25 مليون دولار لمن يرشد الأمن إلى وكر البغدادي

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بغداد تعلن عن مكافأة بـ25 مليون دولار لمن يرشد الأمن إلى وكر البغدادي
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ألقى الطيران العراقي اليوم الأربعاء منشورات في محافظة الأنبار غربي البلاد تضمنت الإعلان عن مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تقود لوكر زعيم داعش.

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وقال إبراهيم العوسج قائم مقام الرمادي، مركز محافظة الأنبار لوكالة أنباء "شينخوا"، إن "طيران الجيش ألقى المنشورات في عموم محافظة الأنبار وخاصة الرمادي، تضمنت تخصيص مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار لكل من يدلي بمعلومات تقود لاعتقال زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي".

ودعا العوسج كل من تتوفر لديه معلومات عن البغدادي إلى التواصل مع القوات الأمنية "للخلاص منه ومن تنظيمه".

ويحمل المنشور في جانبه الأيسر صورة البغدادي وفوقها كتب باللون الأصفر "قائد داعش في العراق والشام أبو بكر البغدادي" وتحت الصورة كتب أيضا باللون الأصفر "25 مليون دولار مكافأة مادية للمعلومات التي ترشدنا للقبض عليه".

وفي مقابل صورة البغدادي، كتب في الجهة اليمنى من المنشور "قائد داعش ومقاتلوه سرقوا أرضكم وقتلوا أهلكم، وهو الآن مختبئ بأمان بعيدا عن الموت والدمار الذي زرعه، بمعلوماتك تستطيع أن تنتقم منه ومن دماره، اتصل بنا أو ارسل لنا رسالة عبر الواتساب"، ووضعت أرقام هواتف وتحتها عبارة "جميع الاتصالات آمنة".

وتشير تقارير استخباراتية إلى أن البغدادي يتنقل بسرية تامة متنكرا، ويتواجد في مناطق البادية، وهي المنطقة الصحراوية الممتدة من وسط سوريا إلى العراق، كما ترجح تقارير إلى تواجده في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار.

وأعلنت السلطات العراقية في التاسع من ديسمبر 2017 تحرير كافة الأراضي العراقية من تنظيم داعش بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب في البلاد.

ورغم الإعلان عن طرد التنظيم، لا تزال خلاياه النائمة تطل برأسها بين حين وآخر في مناطق متفرقة من العراق.

المصدر: وكالات

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