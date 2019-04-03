عقيلة أردوغان تستعرض مشروع "صفر نفايات" في الأردن

تعتزم عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المزمع في الأردن، استعراض مشروعها "صفر نفايات" هناك.

وحسب وكالة "الأناضول"، فإن أمينة أردوغان ستشرح للحضور في المؤتمر تفاصيل مشروع "صفر نفايات" الذي ترعاه منذ 2017.

وسيعقد المنتدى الذي يجري مرة كل عامين، في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، المطل على البحر الميت في الـ6 و7 من أبريل الجاري، ومن المنتظر أن تشارك فيه شخصيات رفيعة.

وتعد مشاركة عقيلة أردوغان في نسخة العام الحالي من المنتدى الذي سيعقد تحت شعار "بناء نظم جديدة للتعاون"، الأولى من نوعها.

كما ستتطرق أمينة أردوغان لكيفية خلق بيئة مستدامة ومكافحة التغير المناخي وستتحدث عن الأضرار التي تخلفها النفايات البلاستيكية على البيئة، وستبعث برسائل إلى العالم، تحثه فيها على اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص.

المصدر: "الأناضول"