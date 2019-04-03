علق الفنان المصري خالد أبو النجا على الأحداث الأخيرة في الجزائر، من خلال تدوينة على موقع تويتر قال فيها : "أخي المواطن الجزائري لا تتركوا الميدان".

اخي المواطن الجزائري

لا تتركوا الميدان

او الحق بالرجوع للميدان باي وقت

حتي تصل الجزائر بربيعها الي بر الأمان

قلوبنا معكم

انتم السابقون و نحن اللاحقون

🙏 https://t.co/KMDWxxj008 — Kal Naga - أبوالنجا (@kalnaga) 3 апреля 2019 г.

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وتابع: "أو الحق بالرجوع للميدان بأي وقت، حتى تصل الجزائر بربيعها إلى بر الأمان، قلوبنا معكم، أنتم السابقون ونحن اللاحقون".

يذكر أن الفنان المصري خالد أبو النجا يعاني من أزمة في مصر، بعد لقائه أعضاء في الكونغرس الأمريكي، حيث تم إيقاف عضويته مع الفنان عمرو واكد بنقابة المهن التمثيلية في مصر، واتهامهما بالخيانة العظمى.

المصدر: RT