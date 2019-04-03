في أول تعليق روسي على أحداث الجزائر بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ما تشهده الجزائر شأن داخلي ويجب تفادي أي تدخل خارجي فيه.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الكرملين يتابع عن كثب تطور الأوضاع في الجزائر، معبرا عن أمل موسكو بألا تؤثر تلك الأحداث على العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

المصدر: وكالات