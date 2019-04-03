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بدء اجتماع المجلس الدستوري في الجزائر لإقرار حالة الشغور الرئاسي

أخبار العالم العربي

بدء اجتماع المجلس الدستوري في الجزائر لإقرار حالة الشغور الرئاسي
AFP RYAD KRAMDI
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أفاد مراسلنا ببدء اجتماع المجلس الدستوري في الجزائر لإقرار حالة الشغور الرئاسي بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء.

ووفقا للدستور الجزائري، فبعد تثبيت المجلس الدستوري الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، تُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

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ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

المصدر: RT

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