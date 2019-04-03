التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين حوثيتين مسيّرتين فوق خميس مشيط

أعلن التحالف العربي في اليمن، أن الدفاع الجوي السعودي تمكن من اعتراض وتدمير طائرتين من دون طيار، أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط في عسير جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي: "في تمام الساعة 21:35 بتوقيت المملكة، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي، جسمين غير معرّفين باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط وتم التعامل معهما بحسب قواعد الاشتباك وتدميرهما".

وأضاف أنه "نتيجة لاعتراض الطائرتين المعاديتين، تناثرت شظايا على منطقتين سكنيتين نتج عنها إصابة 5 أشخاص مدنيين بينهم امرأة وطفل، ووجود بعض الأضرار المادية بعدد من المنازل وكذلك 4 مركبات".

وحذر المالكي الحوثيين، من أن "استخدام الأساليب الإرهابية في الهجوم الانتحاري ستكون له وسائل ردع حازمة"، وأن "قيادة القوات المشتركة ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

إقرأ المزيد

وتنفذ جماعة "أنصار الله" الحوثية بين الحين والآخر، هجمات على مدن سعودية تقع على الحدود مع اليمن، بطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية.

وتقود الرياض تحالفا عسكريا عربيا منذ مارس 2015، يدعم القوات اليمنية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مواجهة مسلحي "جماعة الحوثيين"، الذين يسيطرون على محافظات يمنية منها العاصمة صنعاء منذ 2014.

المصدر: "سبق" +وكالات