إطلاق النار على فلسطيني جنوب نابلس بذريعة محاولة طعن
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أطلق مستوطنون إسرائيليون النار اليوم الأربعاء على فلسطيني بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة جنوبي نابلس.
وأفادت مراسلتنا في فلسطين بأن إطلاق النار وقع على عشرات الأمتار من مفرق بلدة بيتا من قبل مستوطنين.
كما ذكرت مواقع فلسطينية أن قوات إسرائيلية وصلت إلى موقع الحادث، وأغلقت حاجزي حوارة وزعترا أمام حركة السير.
المصدر: وكالات
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