أعلنت الخارجية الأمريكية أن الشعب الجزائري هو من يقرر كيف ستكون الفترة الانتقالية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في أول تعليق أمريكي على استقالة بوتفليقة، مساء الثلاثاء: "على الجزائريين أن يقرروا بأنفسهم كيف سيدار هذا الانتقال في بلادهم".

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.

وأبلغ الرئيس بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري، "قراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية"، موضحا أن "قصده بهذا القرار هوالإسهام في تهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا".

المصدر: فرانس برس