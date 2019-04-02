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الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن استقالته رسميا

واشنطن: الشعب الجزائري وحده يقرر شكل مرحلة ما بعد بوتفليقة

أخبار العالم العربي

واشنطن: الشعب الجزائري وحده يقرر شكل مرحلة ما بعد بوتفليقة
AFP Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن الشعب الجزائري هو من يقرر كيف ستكون الفترة الانتقالية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في أول تعليق أمريكي على استقالة بوتفليقة، مساء الثلاثاء: "على الجزائريين أن يقرروا بأنفسهم كيف سيدار هذا الانتقال في بلادهم".

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الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
رسالة استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصبه (وثيقة رسمية)

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.

وأبلغ الرئيس بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري، "قراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية"، موضحا أن "قصده بهذا القرار هوالإسهام في تهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا".

المصدر: فرانس برس

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