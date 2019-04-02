 
مباشر
عاجل
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن استقالته رسميا

المشرعون الأمريكيون يراجعون التعاون مع السعودية في مجال الطاقة الذرية

أخبار العالم العربي

المشرعون الأمريكيون يراجعون التعاون مع السعودية في مجال الطاقة الذرية
Reuters Gary Cameron
السيناتوران الديمقراطي روبرت مينينديز (اليمين) والجمهوري مارك روبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lo2h

طلب عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي من وزير الطاقة ريك بيري تقديم تفاصيل عن التعاون مع السعودية في مجال الطاقة الذرية لمراجعة هذا التعاون وإعادة تقييمه.

وقال السيناتوران الديمقراطي روبرت مينينديز والجمهوري مارك روبيو في رسالة إلى وزير الطاقة، اطلعت وكالة "رويترز" على نسخة منها، إن "العديد من أعمال وتصريحات السعودية تثير القلق لدى الكونغرس".

وأضافا أن الكونغرس يبدأ بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية وأن واشنطن يجب ألا تقدم المعلومات أو التكنولوجيات حول الطاقة الذرية للرياض.

وتحدثت تقارير إعلامية تشير عن أن وزير الطاقة الأمريكي منذ نوفمبر 2017 سمح لشركات أمريكية بتقديم معلومات حساسة تخص الطاقة الذرية للسعودية.

وطلب العضوان في مجلس الشيوخ من بيري الكشف عن أسماء الشركات قبل حلول الـ 10 من أبريل، وتفسير سبب عدم الكشف عن موافقة الوزارة على تقديم المعلومات الحساسة للسعودية، فيما يتعين على الوزارة إبلاغ الكونغرس بمثل هذه الأمور.

وتتنافس الولايات المتحدة مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا من أجل الحصول على صفقة بناء مفاعلات نووية في السعودية. ومن المتوقع أن تعلن المملكة عن الجهة الفائزة بالعقود هذا العام.

وكان عدد من أعضاء الكونغرس قد دعوا الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في العلاقات الأمريكية - السعودية، وخاصة الدعم الأمريكي للعملية العسكرية التي تخوضها السعودية وحلفاؤها في اليمن، وذلك على خلفية التقارير عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين في اليمن وانتهاك التحالف بقيادة السعودية للقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وثائق سرية من المخابرات الفرنسية تكشف "أسرارا خطيرة" عن بوتفليقة