المشرعون الأمريكيون يراجعون التعاون مع السعودية في مجال الطاقة الذرية

طلب عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي من وزير الطاقة ريك بيري تقديم تفاصيل عن التعاون مع السعودية في مجال الطاقة الذرية لمراجعة هذا التعاون وإعادة تقييمه.

وقال السيناتوران الديمقراطي روبرت مينينديز والجمهوري مارك روبيو في رسالة إلى وزير الطاقة، اطلعت وكالة "رويترز" على نسخة منها، إن "العديد من أعمال وتصريحات السعودية تثير القلق لدى الكونغرس".

وأضافا أن الكونغرس يبدأ بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية وأن واشنطن يجب ألا تقدم المعلومات أو التكنولوجيات حول الطاقة الذرية للرياض.

وتحدثت تقارير إعلامية تشير عن أن وزير الطاقة الأمريكي منذ نوفمبر 2017 سمح لشركات أمريكية بتقديم معلومات حساسة تخص الطاقة الذرية للسعودية.

وطلب العضوان في مجلس الشيوخ من بيري الكشف عن أسماء الشركات قبل حلول الـ 10 من أبريل، وتفسير سبب عدم الكشف عن موافقة الوزارة على تقديم المعلومات الحساسة للسعودية، فيما يتعين على الوزارة إبلاغ الكونغرس بمثل هذه الأمور.

وتتنافس الولايات المتحدة مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا من أجل الحصول على صفقة بناء مفاعلات نووية في السعودية. ومن المتوقع أن تعلن المملكة عن الجهة الفائزة بالعقود هذا العام.

وكان عدد من أعضاء الكونغرس قد دعوا الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في العلاقات الأمريكية - السعودية، وخاصة الدعم الأمريكي للعملية العسكرية التي تخوضها السعودية وحلفاؤها في اليمن، وذلك على خلفية التقارير عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين في اليمن وانتهاك التحالف بقيادة السعودية للقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018.

المصدر: رويترز