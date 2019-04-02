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الادعاء الروسي: الجاسوس النرويجي جمع معلومات عن الغواصات النووية

أخبار العالم العربي

الادعاء الروسي: الجاسوس النرويجي جمع معلومات عن الغواصات النووية
Sputnik
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 صرح الادعاء العام الروسي بأن المواطن النرويجي فوردي بيرغ، الذي بدأت محاكمته في موسكو بتهمة التجسس، متهم بجمع معلومات عن الغواصات النووية الروسية.

وقالت المدعية العامة ميلانا ديغاييفا: "فرودي متهم بالتجسس لصالح النرويج.. وجمع معلومات عن الغواصات النووية، واستقطبته المخابرات النرويجية ووافق على التعاون معها مقابل مبلغ نقدي.. واعتقل أثناء تلقيه معلومات من مواطن روسي كان يعمل لدى شركة دفاعية ويتحرك تحت إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي".

ووفقا لديغاييفا، فإن فرودي لا يعتبر نفسه مذنبا.

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ولم يعلن بشكل رسمي عن محتوى قضية فرودي الجنائية بسبب نظام السرية، وبسبب وسمها بـ "سري للغاية"، وسيتم النظر فيها في جلسات مغلقة.

وذكرت المدعية العامة أن 15 شخصا سيشهدون في القضية.

ويواجه فرودي حسب القانون الجنائي الروسي، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما.

المصدر: نوفوستي

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