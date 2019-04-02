أول مستشفى في العالم لعلاج الإبل في دولة عربية

بتكلفة 40 مليون درهم افتتحت إمارة دبي أول مستشفى من نوعه في العالم لعلاج (الإبل) تحت إشراف نخبة من الأطباء البيطريين.

وباستطاعة المستشفى استقبال 20 جملا في آن واحد لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، حيث تتوفر فيه غرف العمليات وغرف الأشعة وغيرها.

ويعمل في المستشفى فريق دولي من الأطباء البيطريين، وهو مجهز بمضمار سباق صغير، لنقاهة الجمال وإعادة تأهيلها بعد العلاج.

وتبلغ تكاليف العملية الجراحية للجمل الواحد 1000 دولار على الأقل، وإجراء أشعة سينية أو مسح بالموجات فوق الصوتية 110 دولارات على الأقل.

هذا ويعتزم المستشفى إجراء بحوث على أجساد الجمال لكشف أسرارها.

من المهم الإشارة إلى أن الإبل ترتبط بشكل وثيق بتراث وثقافة وتاريخ الإمارات، كما أنها من وسائل التسلية المفضلة لدى مواطنيها (سباقات الإبل)، ويباع بعضها بملايين الدولارات في مزادات علنية.

وقال مدير المستشفى ( الذي افتتح في ديسمبر 2017)، محمد البلوشي إن من أهداف مستشفى دبي للإبل، الذي كلف 40 مليون درهم (10.9 ملايين دولار) ويعد الأول من نوعه في العالم، الحفاظ على تراث الإمارات.

وأضاف البلوشي أن رعاية الإبل يجب ألا تقتصر على تربيتها بل يجب أن تشمل أيضا القدرة على علاجها.

المصدر: وام + رويترز