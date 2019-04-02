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مسؤول سوري: المسلحون قتلوا أسرة في مخيم الركبان

أخبار العالم العربي

مسؤول سوري: المسلحون قتلوا أسرة في مخيم الركبان
syria.tv
صورة من الأرشيف
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أعلن المنسق في هيئة المصالحة الوطنية السورية أحمد منير أن المسلحين قتلوا أسرة في مخيم الركبان للنازحين الواقع بالقرب من الحدود الأردنية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المنسق قوله إن المسلحين قتلوا رجلا وزوجته أمس الاثنين لتعبيرهما عن الرغبة في العودة إلى منزلهما.

وأضاف المسؤول أن الزوجين القتيلين خلفا طفلين في المخيم.

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وأشار منير إلى أن مسلحي "داعش" ما زالوا يختبئون في المخيم، ويتاجرون بالمخدرات والتهريب ويستحوذون على المساعدات الإنسانية الأممية ويبيعونها لقاطني المخيم.

وأكد المسؤول استعداد السلطات السورية للمصالحة، متهما الولايات المتحدة بالضغط على السكان، كما دعا المسلحين المتبقين في المخيم لتسليم أنفسهم للسلطات.

وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي في معبر جليب حول مسألة إجلاء سكان مخيم الركبان، الذي يعيش فيه 40 ألف نازح سوري، يعانون من ظروف معيشية صعبة للغاية.

المصدر: تاس

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