فنانة مصرية مشهورة تفسر محتوى فيديو فجّر موجة غضب في مصر

دحضت الفنانة المصرية هالة صدقي محتوى فيديو نسب إليها على مواقع التواصل الاجتماعي تصف فيه بعض العاملين في الوسط الفني بكلمات خادشة للحياء.

وعلقت الفنانة على الفيديو المنسوب لها قائلة في لقاء تلفزيوني: "أنا فوجئت لأني نزلت الفيديو فعلا، لكن كان من غير صوت".

وأضافت "هما كانوا بيصوروا ومفيش صوت للفيديو، وبعدين ده حد متعمد استمرار إهانة الفنانين أو الفن."

من جانبه، قدم المحامي أيمن محفوظ، بلاغا إلى النائب العام، يشتكي الفنانة هالة صدقي، بسبب الفيديو.

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وطالب "محفوظ" في البلاغ، بإخضاع الفيديو للفحص الفني، مشيرا إلى أنه في حال ثبت أنه بصوت الفنانة هالة صدقي فإنها ستكون قد ارتكبت جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالحبس أو الغرامة أو بكلتيهما معا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية