قيادات تهدد بمقاطعة مؤتمر "نداء تونس" بسبب نجل السبسي

لوّحت قيادات بارزة في الهيئة السياسية لحركة "نداء تونس" بمقاطعة أعمال المؤتمر الانتخابي المرتقب للحزب احتجاجا على رفض حافظ، نجل الرئيس التونسي قائد السبسي، الانسحاب من قيادة الحزب.

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وقالت النائبة أنس الحطاب إن أعضاء من حزب نداء تونس وهم سفيان طوبال وعبد العزيز القطي ورمزي خميس والطيب المدني وخنساء حراث ومجموعة وصفتها بالكبيرة، لوحت بمقاطعة أشغال المؤتمر المزمع تنظيمه يوم 6 أبريل الجاري.

وأكدت الحطاب أن المجموعة وقعت ضد ما أسمته بتمسك حافظ قائد السبسي بالواجهة القيادية للحزب، مشيرة إلى أن ذلك مرفوض، وهذا الرفض يتقاسمه معهم عدد من المنسقين الجهويين، ويطالبون بعقد مؤتمر انتخابي شفاف.

وكانت الحطاب قد كشفت في تصريح لإذاعة "جوهرة" مؤخرا أن المجموعة المذكورة دعت الهيئة السياسية لنداء تونس لعقد اجتماع، مبرزة أن الإصلاح يقتضي مراجعة قيادة الحزب وسياساته وتحديد شروط الترشح للقيادة الوطنية للحزب التي سيفرزها مؤتمر نداء تونس.

والمجموعة التي تتحدث الحطاب باسمها تعرف بـ"شق نجل الرئيس"، وعرف جلهم أيضا بمجموعة شفيق جراية، وانقلابهم على "حافظ" ليس مفاجئا خاصة أنه سبق لعدد منهم أن اصطفوا ضده في عدد من المعارك منها منح الثقة لوزير الداخلية وتحالفهم المؤقت مع مجموعة يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية.

المصدر: "الشارع المغاربي"