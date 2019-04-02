الدفاع الروسية: جميع الحجج الأمريكية حول عدم جاهزية الحكومة السورية لاستقبال نازحي الركبان واهية

أعلن مقر الهيئات المشترك لإعادة اللاجئين السوريين أن موسكو عرضت على واشنطن المشاركة في 9 أبريل، باجتماع حول إزالة مخيم الركبان، لكن حتى اليوم لم يلب ممثلو الولايات المتحدة الدعوة.

وقال مدير المقر الفريق أول ميخائيل ميزنتسيف: "مجددا، لم يحضر ممثلو الولايات المتحدة عند نقطة العبور جليب لحضور اجتماع التنسيق، مقترحين هذه المرة مناقشة موضوع الركبان في عمّان".

وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل تأجيل حل مشكلة المعسكر المذكور عن عمد، وذلك بعدم رغبتها بالسماح لفريق العمل دخول منطقة التنف التي تحتلها، وتصمت عما يدور في مخيم الركبان.

وتابع: "مرة أخرى، ندعو القيادة الأمريكية في منطقة التنف، وفي موعد احتياطي في 9 أبريل 2019، للمشاركة في الاجتماع التنسيقي الثالث لوضع خطوات مشتركة ملموسة لإغلاق الركبان".

وأكد أن جميع الحجج الأميركية حول عدم استعداد الحكومة السورية لاستقبال سكان مخيم الركبان، واهية ولا أساس لها من الصحة.

وجاء في بيان عن المقر: "جميع حجج الجانب الأميركي حول عدم استعداد الحكومة السورية لاستقبال سكان "الركبان" مختلقة ولا أساس لها من الصحة​.​​. يدل على ذلك تدفق اللاجئين من الأردن ولبنان، حيث عاد أكثر في الأشهر الثمانية الماضية من 170 ألف سوري إلى مناطق سكناهم، وهو ما يمثل أربعة أضعاف عدد نازحي الركبان الحاليين".

وأضاف البيان: "القيادة السورية منفتحة تماما على العمل مع ممثلي الأمم المتحدة وتتطلع إلى مزيد من المساعدة الفعالة في تنفيذ خطوات عملية لإعادة إسكان نازحي مخيم الركبان".

RT

RT

المصدر: وكالات