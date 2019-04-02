عبد الله الثاني يقلد ولي عهده "جناح الطيران"

قلد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ولي عهده الأمير الحسين "جناح الطيران" بعد أن اجتاز متطلبات الحصول عليه، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأوضحت الوكالة أن الأمير الحسين اجتاز دورة الطيران ومتطلبات الحصول على "جناح الطيران"، التي اشتملت على تدريب أكاديمي وعملي.

جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يقلد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، جناح الطيران بعد أن اجتاز دورة الطيران ومتطلبات الحصول عليه، وإتمامه ساعات الطيران الأكاديمي والعملي #الأردنpic.twitter.com/ghspUfsGFU — RHC (@RHCJO) 2 апреля 2019 г.

المصدر: "بترا"