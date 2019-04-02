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الكشف عن موعد الجولة الجديدة لمفاوضات أستانا حول سوريا

أخبار العالم العربي

الكشف عن موعد الجولة الجديدة لمفاوضات أستانا حول سوريا
Globallookpress
مفاوضات أستانا (صورة أرشيفية)
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كشف مصدر مطلع لوكالة نوفوستي عن موعد الجولة التالية للمفاوضات حول سوريا بصيغة أستانا، والتي ستستضيفها العاصمة الكازاخية للمرة الأولى بعد تغيير اسمها إلى "نور سلطان".

وأفاد المصدر بأن الجولة القادمة قد تنعقد يومي الـ 25 والـ26 من أبريل الجاري.

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وفي وقت سابق صرح سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، بأن الجولة المقبل يخطط لعقدها على مستوى نواب وزراء الخارجية في أبريل الحالي.

يذكر أن الخارجية الكازاخية قد أوضحت بعد تغيير اسم عاصمة البلاد إلى "نور سلطان" في الـ 20 من مارس، أن مفاوضات أستانا بشأن سوريا ستحتفظ بالاسم الأصلي رغم عقد الجولات القادمة لها في مدينة نور سلطان.

المصدر: نوفوستي

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