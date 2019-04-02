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صحيفة جزائرية: اليمين زروال رفض عرض شقيق بوتفليقة قيادة المرحلة الانتقالية

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صحيفة جزائرية: اليمين زروال رفض عرض شقيق بوتفليقة قيادة المرحلة الانتقالية
Reuters / Liamine Zeroual
الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال والرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة
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أكد الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال أن مستشار الرئيس وشقيقه السعيد بوتفليقة، عرض عليه قيادة المرحلة الانتقالية في البلاد بعد تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إن زروال أكد لقاءه برئيس المخابرات السابق الفريق محمد مدين، مشيرا إلى أنه جاء بطلب من الأخير.

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وقال زروال في بيان نشره: "بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس بطلب منه الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل لي اقتراحا لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة، المستشار لدى الرئاسة".

وأضاف: "عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره".

وتابع: "ككل الجزائريين شعرت بفخر كبير لما شاهدت ملايين الجزائريات والجزائريين يطالبون بجزائر ديمقراطية بحماس ووعي ونظام شرفت الأمة وأعطت للجزائر وشعبها صورة كريمة عن تطلعاتنا التاريخية".

وختم بالقول: "اليوم وأمام خطورة الوضعية يجب على أصحاب القرار التحلي بالعقل والرقي لمستوى شعبنا لتفادي أي انزلاق".

النص الكامل لرسالة اليمين زروال

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية

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