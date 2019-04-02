وزيرة إسرائيلية: نعارض أي حل مع غزة دون عودة الجنود المحتجزين لدى حماس

علقت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد، على تقارير بشأن صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين إسرائيل وحماس، وسط مخاوف من أن اتفاق تهدئة مرتقب مع حماس قد لا يشمل قضية الأسرى.

وقالت شاكيد وهي عضو في الحكومة الأمنية المصغرة "الكابينت" خلال مقابلة مع إذاعة الجيش اليوم الثلاثاء: "لم نبلغ عن أي شيء في الوقت الحالي، ونعارض أي حل إنساني دون عودة الجنود المحتجزين لدى حماس".

وفي الشأن ذاته قالت لئيا غولدين والدة الجندي الأسير لدى حركة حماس هدار غولدين، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية وعدها بألا تكون هناك هدنة مع حماس دون عودة الجنود.

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وأضافت غولدين في لقاء إذاعي تعقيبا على أنباء صفقة تبادل أسرى مع حماس: "لدينا وعد من نتنياهو بأنه لن تكون هناك تهدئة مع حماس، ولن تكون هناك إعادة إعمار لغزة دون عودة الجنود، الآن نسمع أن نتنياهو سيرسل الأموال والمساعدات لغزة دون شرط عودة الجنود".

وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية في وقت سابق، أن بنود التفاهمات بين حركة "حماس" وإسرائيل على وقف إطلاق النار، تشمل إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين.

المصدر: عكا للدراسات الإسرائيلية