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بالصور.. معلم سعودي يشرح لتلامذته غسل وتكفين الميت في مغسلة أموات

أخبار العالم العربي

بالصور.. معلم سعودي يشرح لتلامذته غسل وتكفين الميت في مغسلة أموات
sabq.org
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمعلم سعودي في إحدى مدارس محافظة الطائف غربي المملكة، وهو يشرح لتلامذته درسا في غسيل الميت بشكل عملي في مغسلة أموات بالمنطقة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن المعلم هو محمد مقبل الحارثي، ويعلم التربية الإسلامية بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم في منطقة قيا، وقام بنقل درسه عن غسل الميت لمغسلة أموات مجاورة للمدرسة.

ويظهر المعلم في الصور برفقه تلامذته في المغسلة وهو يشرح لهم كيفية الغسل، حيث شاهد التلامذة عملية الغسل والتكفين.

المصدر: سبق + تويتر

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