 
مباشر

مقتل 4 جنود يمنيين بانفجار عبوة ناسفة في حضرموت

أخبار العالم العربي

مقتل 4 جنود يمنيين بانفجار عبوة ناسفة في حضرموت
Reuters Reuters Staff
القوات اليمنية في المكلا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnxx

قتل 4 جنود من الجيش اليمني، في انفجار عبوة ناسفة بمدينة سيئون الواقعة في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وذكرت مصادر محلية في المحافظة لـRT أن، مجهولين يرجح انتماؤهم لتنظيم القاعدة الإرهابي، قاموا بزرع عبوة ناسفة أمام دورية عسكرية تابعة لقوات النخبة الحضرمية ببلدة سوم بن همام غربي محافظة سيئون.

إقرأ المزيد
التحالف العربي يطلق عملية "الفيصل" في حضرموت

وأشارت المصادر إلى أن انفجار العبوة أسفر عن 4 قتلى، وعدد من الجرحى، في حصيلة أولية، وتم إسعافهم إلى مستشفى سيئون العام وسط المحافظة، ورجحت ارتفاع حصيلة الضحايا.

يذكر أن قوات التحالف العربي، كانت قد نفذت في فبراير 2018 عملية عسكرية واسعه استهدفت القضاء على تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت، وكان أبرز نتائجها الحد من الأعمال الإرهابية في المحافظة وعدة محافظات يمنية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بينها دولة عربية.. أقوى 10 دول في العالم حسب منتدى فالداي الروسي