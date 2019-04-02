مقتل 4 جنود يمنيين بانفجار عبوة ناسفة في حضرموت

قتل 4 جنود من الجيش اليمني، في انفجار عبوة ناسفة بمدينة سيئون الواقعة في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وذكرت مصادر محلية في المحافظة لـRT أن، مجهولين يرجح انتماؤهم لتنظيم القاعدة الإرهابي، قاموا بزرع عبوة ناسفة أمام دورية عسكرية تابعة لقوات النخبة الحضرمية ببلدة سوم بن همام غربي محافظة سيئون.

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وأشارت المصادر إلى أن انفجار العبوة أسفر عن 4 قتلى، وعدد من الجرحى، في حصيلة أولية، وتم إسعافهم إلى مستشفى سيئون العام وسط المحافظة، ورجحت ارتفاع حصيلة الضحايا.

يذكر أن قوات التحالف العربي، كانت قد نفذت في فبراير 2018 عملية عسكرية واسعه استهدفت القضاء على تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت، وكان أبرز نتائجها الحد من الأعمال الإرهابية في المحافظة وعدة محافظات يمنية.

المصدر: RT