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شاهد.. صورة نادرة للملك السعودي المؤسس عبد العزيز آل سعود في المنطقة الشرقية قبل 8 عقود

أخبار العالم العربي

شاهد.. صورة نادرة للملك السعودي المؤسس عبد العزيز آل سعود في المنطقة الشرقية قبل 8 عقود
AFP
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بالتزامن مع زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المنطقة الشرقية في بلاده، نشرت دار الملك عبد العزيز صورة نادرة التقطت عام 1939 للملك المؤسس خلال زيارته المنطقة ذاتها.

ويظهر في الصورة صفان طويلان لحرس الشرف وهم يؤدون التحية للملك المؤسس في موكبه أمامهم.

المصدر: سبق + تويتر

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