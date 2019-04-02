 
مباشر

ترقب صفقة لتبادل الأسرى على وقع التهدئة بين "حماس" وإسرائيل

أخبار العالم العربي

ترقب صفقة لتبادل الأسرى على وقع التهدئة بين
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnxf

نقلت مصادر متعددة عن قناة القدس الفلسطينية، أن بنود التفاهمات بين حركة "حماس" وإسرائيل على وقف إطلاق النار، تشمل إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين.

إقرأ المزيد
معبر "كرم أبو سالم" الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل
في ضوء الجهود المصرية.. إسرائيل تقدم رزمة تسهيلات لقطاع غزة

ونقلت قناة القدس على موقعها في "فيسبوك"، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن هناك ترقبا لصفقة تبادل أسرى على وقع التهدئة بين "حماس" وإسرائيل.

بدورها، نقلت مواقع إسرائيلية عن قناة القدس، أن القرار النهائي لقضية إبرام صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين سيتخذ خلال الساعات القادمة.

إلا أن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، نفى صحة ما أوردته قناة القدس، وقال إن هذه المسألة غير مطروحة على جدول الأعمال، ولم يستبعد كاتس العودة إلى سياسة استهداف كبار "الإرهابيين" في غزة، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

بدوره قال وزير الإسكان يؤاف غلانت، إن إعادة رفات الجنديين أورون شاؤول، وهدار غولدين، هي مطلب إسرائيلي وجزء من الاتفاق المتبلور، ولكنه وصف المفاوضات بهذا الشأن بالمعقدة، مستبعدا إتمام الصفقة في القريب العاجل حسب "مكان".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بينها دولة عربية.. أقوى 10 دول في العالم حسب منتدى فالداي الروسي