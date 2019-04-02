ترقب صفقة لتبادل الأسرى على وقع التهدئة بين "حماس" وإسرائيل

نقلت مصادر متعددة عن قناة القدس الفلسطينية، أن بنود التفاهمات بين حركة "حماس" وإسرائيل على وقف إطلاق النار، تشمل إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين.

إقرأ المزيد

ونقلت قناة القدس على موقعها في "فيسبوك"، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن هناك ترقبا لصفقة تبادل أسرى على وقع التهدئة بين "حماس" وإسرائيل.

بدورها، نقلت مواقع إسرائيلية عن قناة القدس، أن القرار النهائي لقضية إبرام صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين سيتخذ خلال الساعات القادمة.

إلا أن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، نفى صحة ما أوردته قناة القدس، وقال إن هذه المسألة غير مطروحة على جدول الأعمال، ولم يستبعد كاتس العودة إلى سياسة استهداف كبار "الإرهابيين" في غزة، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

بدوره قال وزير الإسكان يؤاف غلانت، إن إعادة رفات الجنديين أورون شاؤول، وهدار غولدين، هي مطلب إسرائيلي وجزء من الاتفاق المتبلور، ولكنه وصف المفاوضات بهذا الشأن بالمعقدة، مستبعدا إتمام الصفقة في القريب العاجل حسب "مكان".

المصدر: وكالات