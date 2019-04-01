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الكويت تنفي تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقضية مخلة بالآداب في هولندا

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الكويت تنفي تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقضية مخلة بالآداب في هولندا
Reuters / YASSER AL-ZAYYAT
أبراج الكويت
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نفت سفارة الكويت لدى هولندا صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت ويحمل جوازا دبلوماسيا في قضية مخلة بالآداب.

وأكدت السفارة في بيان صحفي مساء الأحد أن السلطات الهولندية من جانبها نفت صحة هذا الخبر وأكدت أنها لم تتلق أي معلومات من أي جهة حول حدوث مثل هذه الواقعة.

وكانت صحيفة "الديار" اللبنانية قد أفادت في خبر قالت إنها نقلته عن الوكالة الهولندية، بتوقيف فنان لبناني معروف (م. د.) عدة ساعات قبل إخلاء سبيله، بتهمة تسهيل الدعارة لشيخ كويتي (أ. خ.) ثري جدا عبر إحضاره 3 فتيات أعمارهن دون العشرين عاما، إلى جناح الشيخ الكويتي في فندق فاخر.

وذكرت الصحيفة، أن أحد عمال الفندق قال إن الشرطة الهولندية حققت مع الشيخ الذي يحمل جواز سفر دبلوماسي، وأخلت سبيله بعدما اعترف بعلاقته بفنان لبناني أقر بدوره بجلب فتيات للشيخ.

وأضافت أن الشرطة الهولندية سحبت من الفنان تأشيرة الدخول وطلبت منه مغادرة هولندا خلال 48 ساعة.

وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن المسألة انتهت مع الشرطة الهولندية عند هذا الحد وقد غادر الشيخ الكويتي بطائرته الخاصة ورافقه في الطائرة الفنان اللبناني إلى لندن.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية

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