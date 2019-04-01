 
مباشر

الحكومة المحلية في البصرة تجمع التواقيع لتحويلها إلى إقليم

أخبار العالم العربي

الحكومة المحلية في البصرة تجمع التواقيع لتحويلها إلى إقليم
Reuters Essam Al Sudani
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnwb

قرر مجلس محافظة البصرة، جنوبي العراقي، اليوم الاثنين خلال جلسته الاستثنائية، التأكيد على قراره السابق بالمضي على تحويل المحافظة إلى إقليم، لـ"حماية المدينة من المركزية المقيتة".

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني في بيان صحفي إن "أكثر من 20 عضوا في المجلس وقعوا اليوم على طلب بتحويل البصرة إلى إقليم بعدد يفوق الأغلبية المطلقة في حين المطلوب هو 12 توقيعا".

إقرأ المزيد
خطوط نقل الطاقة الكهربائية - أرشيف
المصادقة على تنفيذ عشرات المشاريع الكهربائية في البصرة

وأضاف أن "الطلب رفع إلى الدائرة القانونية في المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها إقامة الدعاوى القانونية خاصة وأن المجلس سبق وأن اتخذ إجراءات مماثلة لإحالة طلب إقامة الإقليم إلى مفوضية الانتخابات".

وأشار البزوني إلى أن "المجلس شكل لجنة لمتابعة قراره اليوم وتعضيد الجهود التي تتوافق مع رؤية الإقليم، من طرف الناشطين والسياسيين المؤيدين لذلك إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وحشد التظاهرات وتنسيقياتها، وكل ذلك لإنصاف البصرة وأخذ استحقاقاتها الإدارية والمالية من الحكومة الاتحادية وفقا للدستور".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. امرأة تركية تهاجم سيدتين وتنزع حجاب إحداهن في ولاية أضنة!