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إسرائيل: الجيش يجند أطباء احتياط لمواجهة إضراب الأسرى الفلسطينيين

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إسرائيل: الجيش يجند أطباء احتياط لمواجهة إضراب الأسرى الفلسطينيين
Reuters Ronen Zvulun
السجون الإسرائيلية - أرشيف
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كشف التلفزيون الإسرائيلي، بأن تل أبيب تقوم بإجراءات خاصة احتياطية لمواجهة إضراب 1400 من أسرى حركة "حماس" عن الطعام والماء والمزمع يوم الأحد القادم.

وطلب وزير الأمن الداخلي جلعاد آردان، من الجيش تجنيد أطباء احتياط لاتخاذ سلسلة إجراءات لمواجهة الإضراب الذي سيأتي قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية ويشكل خطرا أمنيا على البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن "من بين الإجراءات التي تستعد الحكومة لاتخاذها، هي استدعاء أطباء احتياط، وإقامة مراكز طبية داخل مراكز السجون، واستنفار أمني في الضفة وغزة والقدس".

وأشار إلى أن الوزير أردان شدد على أنه "لن يستجيب" لمطالب الإسرى، وأن الحكومة لن تجري مفاوضات مع المضربين مهما حدث.

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من جهة أخرى، أكد التلفزيون الإسرائيلي، بأن أسرى الجبهة الشعبية والديمقراطية سينضمون للإضراب إلى جانب أسرى الجهاد الإسلامي وبعض أسرى حركة فتح، ولم يستبعد انضمام القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي للإضراب.

المصدر: معا

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